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Barzani, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM temsilcileri ile görüştü

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'taki Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül tarihinde yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili tartışmalar ve diplomasi trafiği hızlandı

14 Eylül 2017 18:53

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül tarihinde yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili tartışmalar ve diplomasi trafiği hızlandı. Bölgesel Kürt Yönetimi başkanı Mesut Barzani, Kuzey Irak\'ın Duhok kentinde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM\'nin Irak\'taki temsilcileri ile referandum konusunda görüşmeye başladı.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kuzey Irak\'an Duhok kentinde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletlerin Irak\'taki temsilileri ile bir araya gelerek referandum gündemli bir görüşme yaptı.  Bölgedeki Kürt internhet sitelerinde yer alan habere göre devam eden görüşmelerle ilgili açıklama yapılmadı.

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