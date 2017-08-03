Barzani: Abadi'yi tehdit etmedim

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Irak Başbakanı Haydar Abadi’ye tehdit mesajı gönderdiği iddiası yalanlandı. Diyalog vurgusu yapılan açıklamada "Barzani ve Abadi, iyi ve dostane ilişkilere sahiptir" denildi.

Bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat yönetimi arasındaki gerilim sürerken, IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Irak Başbakanı Haydar Abadi’yi ‘tehdit ettiğine’ dair haberler yalanlandı.

IKBY’nin başkanlık sitesinden yayımlanan açıklamada, söz konusu haberler için ‘asılsız’ denildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı medya kanallarında, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin Irak Başbakanı Haydar Abadi’ye tehdit mesajı gönderdiğine dair haberler yer aldı. Çıkan haberler tamamiyle asılsızdır. Başkan Barzani ve Irak Başbakanı Abadi, iyi ve dostane ilişkilere sahiptir. Erbil ile Bağdat arasında şu anda ve gelecekte olabilecek tüm tehdit ve sorunların çözümü için karşılıklı diyalog yoluna başvurulacaktır.”