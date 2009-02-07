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Dünya

Barzani: "Irak ordusu kışkırtıyor"

Neçirvan Barzani, Irak ordusuna ait birliklerin Kerkük yakınlarına kaydırılmasından rahatsız olduklarını bildirdi.

07 Şubat 2009 02:00

Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin başbakanı Neçirvan Barzani, Irak ordusuna ait birliklerin Kerkük yakınlarına kaydırılmasından rahatsız olduklarını bildirdi.

Barzani, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, tümü Araplardan oluşan birliklerin Kerkük yakınlarına kaydırılmasının amacının, kentin kontrolünü ele geçirmek olduğunu ileri sürdü.

Irak ordusunun 12. tümenine bağlı birlikler, iki hafta önce Kerkük'ün kuzeyindeki üslerinden Kerkük yakınlarındaki kasabalara kaydırılmıştı. Kürt yetkililerin, Irak ordu birliklerinin, Kerkük yakınlarına kaydırılmasını durdurması için Amerikan ordusuna başvurduğu ve birliklerin hareketinin durduğu belirtildi.

Buna rağmen, askeri birliklerin söz konusu hareketini, "kışkırtıcı olarak gördüklerini" savunan Barzani, birliklerin Kerkük yakınlarına kaydırılmasının, "bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik" değil, kenti "askeri şekilde" kontrol etmeye yönelik olduğunu ve bunu "asla kabul edemeyeceklerini" söyledi.

Irak Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Muhammed el Askeri ise birliklerin kaydırılmasında olağan dışı bir durum olmadığını belirterek, "Irak ordusunun bütün eyaletlerde bulunma hakkı vardır. Bu ordu, bütün Irak ulusunun ordusudur" dedi.

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