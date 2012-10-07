Barzani: 15 bin Suriyeli Kürt'e silahlı eğitim veriyoruz

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 15 bin Suriyeli Kürt'e silahlı eğitim verdiklerini ve Suriye'nin kuzeyinde de Irak'taki gibi bir yapılanma olması gerektiğini söyledi. Barzani "Irak özerk bölgesi ile Suriye’deki Kürt bölgesinin birleşmesi gündemimizde değildir. Gelecekte ne olabileceğini hiç kimse bilemez" dedi.

Fransız dergisi L’Essentiel’de röportajı yayınlanan Kürt lider Barzani, Türkiye ile ilişkilerin hiçbir zaman bozulmasını istemediklerini, ancak geçmişte, kendilerine gözdağı verilmek istendiğini söyledi.

İhsan Dörtkardeş'in DHA'daki haberine göre; Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın Diyarbakır ’ı ziyaretinde Kürt sorununu barışçıl yolla çözmek istediklerini, geçen yıl Erbil’e geldiğini hatırlattı. Mesut Barzani, şunları söyledi:

"Türkiye dahil her yerde Kürtler’in haklarını elde etmesinden yanayız. Türkiye’nin izlediği politika, bu hakların elde edilmesinde önemli rol oynayabilir. Silahlı çözüm yollarına, çatışmalara, kan dökülmesine karşıyız. Türkiye Parlamentosu, buradaki Kürt üyeler için küçümsenemeyecek bir fırsattır. Günümüzde sorunların çözümü için şiddete gerek yok. Türkiye’deki Kürt siyasi liderler de barışçıl yollarla sorunları çözmek istediklerini söylüyor. Biz de üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız."

Barzani, bir soru üzerine denetimleri altındaki bölgede Suriye ’den gelen 15 bine yakın, çoğu erkek sığınmacı bulunduğunu söyledi. Bunların bir kesiminin silahlı eğitim gördüklerini, yaşadıkları yerde olası bir kaos karşısında güçlü olmaları gerektiğini anlatan Mesut Barzani, şöyle dedi:

"Suriye’deki Kürtler, bu ülke yönetimi tarafından bugüne kadar vatandaş olarak kabul edilmedi. Suriye’deki Kürtler’e yönelik olarak 1960’lı yılların başından itibaren ’Araplaştırma’ politikası izlendi. Suriye’deki Kürtler’e Irak ’takine benzer haklar verilebilir. Irak özerk bölgesi ile Suriye’deki Kürt bölgesinin birleşmesi gündemimizde değildir. Gelecekte ne olabileceğini hiç kimse bilemez. Hakların elde edilmesi barışçı yollar ve diyalog yoluyla talep edilebilir."