Barzani: 1 Kasım'da görevi bırakıyorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 1 Kasım'dan itibaren görevden ayrılacağını belirtti. Barzani, IKBY Parlamentosu’na gönderdiği mektupta, "Bir peşmerge olarak mücadeleye devam edeceğim" dedi.

IKBY Parlamentosu bugün Barzani’nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplandı. Yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesini isteyen Barzani, 1 Kasım 2017 tarihinde bitecek görevinin uzatılmasını kabul etmediğini dile getirdi.

Barzani'nin IKBY Parlamentosu'na gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"24 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum. 1 Kasım 2017 tarihinde bitecek olan Kürdistan Başkanlığı görevimin uzatılmasını kabul etmiyorum. En kısa sürede parlamentonun toplanması ve Kürdistan Başkanı’nın yetkilerinin devredilmesi sorununun çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum. Ben de peşmerge Mesud Barzani olarak milletimizin içerisinde ve aziz peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim."

Ne olmuştu?

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin görev süresi 2013'te dolmuş, parlamento tarafından iki yıl uzatılmıştı. 2015'ten sonra IŞİD terörü nedeniyle seçim yapılmamıştı. Parlamento, geçen hafta 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerini Kerkük vilayetinin Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından 8 ay ertelemişti.