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Bartınlı hayvanseverlerin açlık grevi 12. gününde

"Sahipli sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmasını istiyoruz"

03 Mart 2017 18:05

Bartın’daki hayvan hakkı savunucuları Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 12 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürüyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; hayvan hakkı savunucuları, 11 günden bu yana çay, kahve ve şekerli su dışında bir şey yemediklerini, ayağa kalkacak güçleri olmadığını söylediler. 

Tekstil firmasında pazarlama elemanı olan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve 18 yaşındaki Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi’ndeki alanda yaşayan 250’ye yakın sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvan hakkı savunucusu, barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yaparken, sokak hayvanlarına yönelik şiddete tepki için de açlık grevi başlattı. Hayvan hakkı savunucuları, geçen 19 Şubat’ta başlattıkları açlık grevi eylemini sürdürdü. Sevim Arkan, şöyle dedi: “Ölene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Artık dermanımız kalmadı. Hayvanlarımıza uygulanan şiddet artık dursun. Bize ‘eylemi bırakın’ diyorlar. Biz ölene kadar gideceğiz. Biz bırakmayacağız’ diye geri gönderiyoruz.”

Eyleme katılanlardan Ayşe Kök de, şöyle konuştu:

“İstediğimiz tek şey hayvanların korunmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmasını istiyoruz. İşin içindeki STK’larla ve hukukçularla bir araya gelip, yasanın değiştirilmesini istiyoruz. Ben bu mücadeleyi bırakmam.”

Lise öğrencisi Uğurcan Saban ise eylemi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.

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