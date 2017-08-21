Bartınlı genç, su birikintisinde yüzmeye çalıştı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da etkili olan yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintisine giren ve yüzer gibi kulaç atan genç, ilginç görüntüler oluşturdu.

Kentte bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir gencin ise Cumhuriyet Mahallesi Çatmaca Işıklı Kavşağı\'ndaki su birikintesinde yüzer gibi kulaç attığı görüldü. Araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında suda çırpınan genç, daha sonra ayağa kalkarak uzaklaştı.

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