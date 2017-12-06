Bartın'ın yükseklerine kar yağdı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Ulus ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı ve çevresindeki Ulukaya, Kozanlı köyü ile Drahna Vadisi\'nde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Araç sürücüleri karla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Beyaz örtü, Küre Dağları mevkiinde güzel görüntüler oluşturdu.

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