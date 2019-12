-BARTIN'DAN ABD'YE HAMSİ KONSERVESİ BARTIN (A.A) - 22.12.2010 - Bartın'da 65 çeşit konserve üreten fabrikanın hamsi konservesi, ABD'nin talep ettiği ürünlerin ilk sırasında yer alıyor. Kentte 1952'de kurulan Türkili Konserve, yılda ürettiği 30 milyon kutu konserveyi iç piyasanın yanı sıra AB ülkeleri, ABD, Avusturya, Çin, Orta Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediyor. Tuzcular köyü mevkisinde 220 dönümlük arazi üzerinde son teknolojiyi kullanarak üretime devam eden fabrikada her türlü sebze, hazır yemek, haşlama, etli yemek, marmelat, komposto, reçel ve balık konserveleri değişik ebat ve boyutlarda cam ve teneke kutulara dolum yapılarak piyasaya sürülüyor. Türkili Konserve Fabrikası Sahibi Serhat Çörek, yurdun değişik yörelerinde üretilen sebze ve bakliyat çeşitleriyle et ve balık ürünlerini çağdaş yöntemler uygulayarak konserve haline getirdiklerini söyledi. Yurt dışı ve yurt içi piyasaya ilave olarak askeri birlikler tarafından da tercih edilen bir marka olduklarını anlatan Çörek, şöyle konuştu: ''ABD'nin ithal gıda ürünlerinde şart koştuğu gıda ve ilaç idaresi yönetmeliklerine uygun üretim yapıyoruz. Yılda 30 milyon kutu konserveyi iç piyasanın yanı sıra ABD, Çin ve Afrika ülkelerine satıyoruz. Uzun yıllardır AB ülkeleri ile ABD'ye çeşitli konserveler ihraç ediyoruz. Bütün mamullerimizden gönderdiğimiz ABD'ye önceki yıl ilk kez 500 koli hamsi konservesi ihraç ettik. Konserveler çok beğenilmiş. Bunun üzerine ABD'deki bir firma bizimle irtibata geçti ve gönderebileceğimiz kadar hamsi konserve istedi. Tabii bizim de uzun yıllardır iç piyasada oluşan müşteri kitlemiz var. Yılbaşından sonra tarafımıza bildirecekleri talep doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız.'' Çörek, fabrikalarında bezelye, bamya, türlü, taze fasulye, et kavurma, salçalı tavuk, sebzeli kebap, ciğer yahni, tas kebap, rosto, barbunya pilaki, biber dolma, yaprak sarma, barbunya, kuru fasulye ve nohut haşlamanın yanı sıra palamut konservesinin de üretildiğini bildirdi.