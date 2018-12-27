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Bartın'daki mesleki eğitim merkezinde yangın

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'daki özel mesleki eğitim merkezinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı

27 Aralık 2018 15:46

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'daki özel mesleki eğitim merkezinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince büyümeden, kısa sürede söndürüldü. 
Çaydüzü Mahallesi\'ndeki özel mesleki eğitim merkezinin bodrum katında, sabah saatlerinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören eğitim merkezi görevlileri, hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yaklaşık 100 öğrenci, eğitmenler tarafından bahçeye çıkarıldı. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangını büyümeden, kısa sürede söndürdü. Öğrenciler ise sınıflara alındı. 

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