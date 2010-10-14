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BARTIN'DAKİ FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI BARTIN (A.A)

14 Ekim 2010 23:36

-BARTIN'DAKİ FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI BARTIN (A.A) - 14.10.2010 - Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ersan Tekstil Fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, akşam vardiyasında yaklaşık 78 kişinin çalıştığı fabrikadaki 49 makinenin bulunduğu ve 8 işçinin yer aldığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Bu arada, yangında dumandan etkilenerek Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Muhammet Soyalı, Murat Atilla ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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