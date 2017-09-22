T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

22 Eylül 2017 15:17

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları 2 kişinin kaldığı Orta Mahalle Kavaklı Caddesi\'ndeki eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 232 gram esrar bitkisi, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Evde bulunan İ.K. ve O.T. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıdıkları nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACAR BARTINDHA BARTINEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMahalle Kavaklı CaddesiEvdeEmniyetteFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24