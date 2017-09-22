Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları 2 kişinin kaldığı Orta Mahalle Kavaklı Caddesi\'ndeki eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 232 gram esrar bitkisi, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Evde bulunan İ.K. ve O.T. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıdıkları nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.



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