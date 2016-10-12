T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bartın’da üniversite ve yurtlara 100 metre yasağı!

Valilik, okul ile ilişkisi olmayanların yurt ve üniversitelere 100 metre yakınına yaklaşmasını yasakladı

12 Ekim 2016 19:33

Bartın Valiliği, okul ile ilişkisi olmayan kişilerin, üniversite ve yurtların 100 metre yakınına yaklaşmasını yasakladı. Üniversite ve yurt çevrelerinde öğrencilerin huzurunu bozduğu tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanacak.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bartın Valiliği tarafından yayınlanan, 'Bartın Üniversitesi ve Öğrenci Yurtları Çevresinde Rahatsızlık Veren Şahısların Men Edilmesi' konulu genelge ile üniversite ve yurtlarla ilişkisi olmayan kişilerin, Bartın Üniversitesi ile öğrencilerin kaldığı yurtlara yaklaşması yasaklandı. Okul ve yurtlarla ilgisi olmayan kişilerin hal ve hareketleriyle öğrencileri rahatsız ederek eğitim ve öğretim ile barınmalarının huzur içinde gerçekleşmesine engel olmalarının önlenmesini amaçlayan genelgede şöyle denildi:

"Kişilerin veya grupların Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu ile yurtların  önlerinde veya 100 metre yakın çevresinde yaptıkları hal ve hareketlerle eğitim-öğretimin veya barınmanın huzur ve sükun içinde yapılmasına engel olmaları yasaklanmıştır. Öğretmen, idareci, özel güvenlik ve kolluk kuvvetlerince yapılan ikazlara rağmen eğitim ve öğretim ile barınmayı olumsuz etkileyecek kişilere idari yaptırım uygulanacaktır."

Vali Nusret Dirim imzalı genelgede, yasak kararına uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

 

ETİKETLER

bartınvaliliğiyurtüniversiteyasak100 metre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24