Bartın’da üniversite ve yurtlara 100 metre yasağı!

Bartın Valiliği, okul ile ilişkisi olmayan kişilerin, üniversite ve yurtların 100 metre yakınına yaklaşmasını yasakladı. Üniversite ve yurt çevrelerinde öğrencilerin huzurunu bozduğu tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanacak.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bartın Valiliği tarafından yayınlanan, 'Bartın Üniversitesi ve Öğrenci Yurtları Çevresinde Rahatsızlık Veren Şahısların Men Edilmesi' konulu genelge ile üniversite ve yurtlarla ilişkisi olmayan kişilerin, Bartın Üniversitesi ile öğrencilerin kaldığı yurtlara yaklaşması yasaklandı. Okul ve yurtlarla ilgisi olmayan kişilerin hal ve hareketleriyle öğrencileri rahatsız ederek eğitim ve öğretim ile barınmalarının huzur içinde gerçekleşmesine engel olmalarının önlenmesini amaçlayan genelgede şöyle denildi:

"Kişilerin veya grupların Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu ile yurtların önlerinde veya 100 metre yakın çevresinde yaptıkları hal ve hareketlerle eğitim-öğretimin veya barınmanın huzur ve sükun içinde yapılmasına engel olmaları yasaklanmıştır. Öğretmen, idareci, özel güvenlik ve kolluk kuvvetlerince yapılan ikazlara rağmen eğitim ve öğretim ile barınmayı olumsuz etkileyecek kişilere idari yaptırım uygulanacaktır."

Vali Nusret Dirim imzalı genelgede, yasak kararına uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.