Bartın'da üniversite öğrencisi denizde boğuldu

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın tatil beldesi İnkum\'da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Doğukan Murat Karaca, dalgalı olmasına rağmen girdiği denizde boğularak can verdi.

Karabük Üniversitesi son sınıf öğrencisi Doğukan Murat Karaca, 2 kız arkadaşıyla birlikte geldiği İnkum\'da, deniz dalgalı olduğu anlarda \'denize girilmez\' anlamına gelen kırmızı flama çekilen sahilde bir süre oturdu. Karaca, daha sonra dalgalara aldırmadan denize girdi. Karaca, bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, sahilin diğer bölümünde bulunan cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar ile birlikte kısa süre sonra gelen AFAD ekipleri, Karaca\'yı suyun yüzeyinde hareketsiz buldu. Karaca, denizden çıkarıldı. Gelen 112 Acil ekibi sahilde Karaca\'ya kalp masajı yaptı. Bu sırada Karaca\'nın başında bekleyen iki kız arkadaşı gözyaşı döktü. Karaca, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Samsunlu olan Duğukan Murat Karaca\'nın cesedi, yapılan incelemeden sonra Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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