-BARTIN'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN BARTIN (A.A) - 14.10.2010 - Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Ersan Tekstil Fabrikası'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Alınan bilgiye göre, akşam vardiyasında yaklaşık 78 kişinin çalıştığı fabrikadaki 49 dokuma makinesinin bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Biri ustabaşı olmak üzere 8 kişinin çalıştığı bölümde yangın söndürme çalışmaları Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerince sürdürülüyor. Bu arada, yangına müdahale etmek isteyen ve dumandan etkilenen 3 işçi, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Zelihe Güler, çalıştıkları sırada bir anda patlama olduğunu ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirterek, çok korktuklarını, kendilerini dışarıya atarak kaçmaya başladıklarını anlattı.