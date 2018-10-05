Bartın'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, çek ve senet imzalattıkları, senetleri ödemeyenlerin haciz yoluyla mallarına el koydukları öne sürüldü.