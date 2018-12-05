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Bartın'da suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı

05 Aralık 2018 22:47

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6\'sı tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın\'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Haklarında, \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme\' iddialarıyla suçlamalarda bulunan 13 şüpheli dün gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. 13 kişiden avukat Akın A., İrfan A., Davut Ö., Ali K., Yasin D. ve Hüseyin A. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

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