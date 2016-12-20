Bartın'da okullar tatil mi?

Bartın Valiliği şehirde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini "Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleriyle duyurdu.



Bartın Valisi Nusret Dirim imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.