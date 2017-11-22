Bartın'da mevsimin ilk karı yağdı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santime ulaştı.

Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Merkeze bağlı 600 rakımlı Aydınlar Köyü\'nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan köy, tamamen kar örtüsüyle kaplandı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığının 15 satime ulaştığı belidirildi.

Kar, Bartın-Kastamonu, Bartın-Karabük yollarında yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri bu bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.



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