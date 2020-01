Bartın’da köpekleri ilaçla zehirlediler!

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde aralarında sahipli köpeklerin de olduğu 16 köpeğin zirai ilaç karıştırılan et ile zehirlenerek telef edildiği ileri sürüldü. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, köpek leşleri toplanarak gömüldü.

CNN Türk’ün haberine göre, Kozcağız'da yaşayanlar, dün akşam saatlerinde belde merkezindeki sokak aralarında köpek leşleri gördü. Beldede çok sayıda köpeğin bilinçli olarak telef edildiği bilgisinin sosyal medyada yayılması üzerine Bartın Hayvanseverler Derneği üyesi Neşe Yıldırım, Kozcağız'a gitti, ardından da jandarma ve belediyeye haber verdi. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmada, aralarında boyunlarında tasması bulunan sahipli köpeklerin de olduğu 16 köpek leşi tespit edildi. Zabıta ekiplerinin fotoğraf çekip inceleme yapmasından sonra köpekler sokaklardan toplanıp kamyonete konularak belediye çöplüğünde gömüldü.

Bir görgü tanığı, akşam saatlerinde bir otomobilden 2 kişinin köpeklere et attığını gördüklerini ileri sürdü. Bartın Hayvanseverler Derneği üyesi Neşe Yıldırım, telef edilen köpeklerin arasında sahipli olanların da bulunduğu belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde bir otomobilden köpeklere et atılmış. İçine zehir de atılmış. Köpekler can çekişerek hayatlarını kaybetti. Bu vahşettir. Sorumluların bulunmasını istiyorum. Daha önce de burada hayvan katliamı oldu. Konuştuğumuz vatandaşlar belediyede çalışan bir kişinin köpeklere et attığını söylüyorlar. Artık belediye mi yaptı yoksa başka biri mi bilmiyoruz. Bunun bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz."

Kozcağız Belediyesi Zabıta Müdürü Erol Güneş de, gece saatlerinde bir otomobilden köpeklere et atıldığı ihbarını aldıklarını, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.