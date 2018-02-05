Bartın'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Nedim Cumur (30) yaşamını yitirirken, eşi ve kızı ise yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Aladağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Nedim Cumur yönetimindeki 61 DZ 852 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Nedim Cumur kaza yerinde hayatını kaybederken, eşi Filiz Cumur (29) ile kızı Selvi Cumur (3) yaralandı. Filiz ve Selvi Cumur, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nedim Cumur\'un cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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