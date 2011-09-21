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Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 17 yaralı BARTIN (A.A)

21 Eylül 2011 14:05

-Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 17 yaralı BARTIN (A.A) - 21.09.2011 - Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kozcağız beldesinden Bartın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasına işçi taşıyan Murat Yalçınkaya'nın kullandığı 74 BG 108 plakalı servis minibüsü, Özbaşı köyü mevkisinde devrildi. Kazada, yaralanan sürücü Yalçınkaya ile işçiler Kerim İmamoğlu, Enes, Şuayip ve Fahriye Okul, Ertan, Ercan ve Gülay Özbay, Soner ve Songül Özkiren, Fatma, Özcan ve Yasemin Arslanbaş'ın yanı sıra Güldes Görkem, Banu Arslan, Erhan Baltacı, Nuran Çubuk ve Kadriye Yalçınkaya, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kerim İmamoğlu (18) hastanede yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenerek hastaneye gelen İmamoğlu'nun annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

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