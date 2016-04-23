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Bartın’da imam hatip lisesine asılan ‘çirkin’ Atatürk posteri indirildi

Okul müdürü, posterin okuldan kaldırılması için talimat verdiğini söyledi

23 Nisan 2016 18:55

Bartın'da bir okula asılan Atatürk posteri, "çirkin yapıldığı" gerekçesiyle tepki topladı. Vatandaşlar fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. Tepki üzerine poster indirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, okul yönetimiyle görüştüğünü belirterek, "O posterin değiştirilmesi gerekir. Okuldan kaldırılması talimatını verdim" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posteri tepki çekti.

Karaköy Mahallesi’nde bulunan Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi binasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı. Bazı kişiler, Atatürk’e benzemediği gerekçesiyle postere tepki gösterdi. Bazı kişiler binadaki posterin fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, okul yönetimiyle görüştüğünü, söz konusu Atatürk posterinin 4 yıldan bu yana okulun ön kısmına asıldığını öğrendiğini söyledi. Demir, "O posterin değiştirilmesi gerekir. Okuldan kaldırılması talimatını verdim" dedi. Ardından tepki çeken Atatürk posteri kaldırıldı.

 

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