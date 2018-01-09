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Bartın'da FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı

09 Ocak 2018 15:56

BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Antalya\'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Bartın Adliyesi\'ne sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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