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Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

Ayhan ACAR/ BARTIN,(DHA)- BARTIN’ın Akçalı Köyü'nde çamura saplanan inek, 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

22 Ağustos 2017 14:51

Ayhan ACAR/ BARTIN,(DHA)- BARTIN’ın Akçalı Köyü\'nde çamura saplanan inek, 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatice Dursun\'a ait inek, 4 gün önce tarlada otlarken kayboldu. Hatice Dursun, yaptığı arama sonunda ineğini ormanlık alandaki bataklık sulak alanda buldu. Çamura batan ineğini çıkartamayan Dursun ve köylüler, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından ineği, başına halat bağlayarak saplandığı yerden çıkarttı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

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