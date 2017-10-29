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Bartın'da 29 Ekim kutlamaları

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) -  BARTIN’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yağmur yağışı nedeniyle kültür merkezi salonunda kutlandı

29 Ekim 2017 15:28

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) -  BARTIN’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yağmur yağışı nedeniyle kültür merkezi salonunda kutlandı.
Bartın Valiliği önünde gerçekleştirilmesi planlanan tören, yağmur yağışı nedeniyle Ömertepesi mevkiinde bulunan kültür merkezi salonunda yapıldı. Törene CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Vali Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Belediye Başkanı Cemal Akın, Siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve öğrenciler katıldı. Vali Dirim\'in konuşmasının ardından Cumhuriyet Bayramı konulu okullarda düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları gösteri sundu. Kültür Merkezi Spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte tören geçişi yapılmadı.

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