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Bartın ve Zonguldak'ta 500 maden işçisi greve çıktı

'Grev kararı işveren ile ilişkilerin kopması anlamına gelmez, karşılıklı diyalog içerisinde görüşmelerimizi sürdürmeye hazırız'

03 Eylül 2015 09:59

Bartın’ın Amasra İlçesi ve Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi’nde faaliyet gösteren HEMA Endüstri A.Ş’ye ait maden ocaklarında çalışan 500 işçi, sendika ve işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıktı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile HEMA Endüstri A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Şirketin Amasra’daki ocağında çalışan 500 işçi dün sabah işbaşı yapmadı. İşçiler, işletme sahasında idari bina önünde Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hakkı Arslan ve şube başkanları ile bir araya gelerek grev pankartını astı.

 

Anayasal hakkımız

 

Özgür Gündem'de yer alan habere göre, MİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, HEMA’ya ait Amasra ilçesindeki kömür işletmesi idari binası önünde maden işçilerine yönelik yaptığı konuşmada, 460’ı Amasra’da olmak üzere toplam 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını söyledi. İşverenle yaptıkları görüşmede maden işçilerine çift asgari ücret, sosyal yardım ve yüzde 6 zam istediklerini belirten Demirci, şöyle konuştu: “Biz GMİS olarak sizlerle bu süreci birlik beraberlik içerisinde tamamladık. Burada, omuz omuza üretimden gelen gücümüzü kullanma kararımızı hayata geçiriyoruz. Bu anayasal bir haktır. Grevimiz hayırlı olsun. Bu süreç inşallah fazla uzamaz ve karşılıklı anlaşmayla sözleşmemizi imzalar, şirketimizde çalışmaya devam ederiz. Bizim taleplerimiz son derece haklı ve meşrudur. Taleplerimiz, kaynağını yasal düzenleme ve mahkeme kararlarından alan taleplerdir. Biz daha fazla mağdur olmak istemiyoruz. Grev kararı işveren ile ilişkilerin kopması anlamına gelmez. Yine karşılıklı diyalog içerisinde görüşmelerimizi sürdürmeye hazırız. Bizim gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Sendikamız, 10 bin üyesiyle her şartta burada yanınızda olacaktır. Hakkımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

 

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