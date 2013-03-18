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Bartın ve Karabük, büyükşehir olmak için Zonguldak'la birleşecek mi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e "Zonguldak, Bartın ve Karabük’le birleşirse büyükşehir yapılır mı?” diye soruldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e 'Zonguldak, Bartın ve Karabük’le birleşirse büyükşehir yapılır mı?

18 Mart 2013 15:08

 Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşlarıyla görüşen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e "Zonguldak, Bartın ve Karabük ile birleşirse büyükşehir yapılır mı?" sorusu yöneltildi.

Miliyet gazetesinde yer alan habere göre; Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yaseri Sezgin, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün birleştirilerek büyükşehir yapılıp yapılamayacağını sordu.

AKP Zonguldak milletvekilleri Köksal Toptan, Ercan Candan ve Özcan Ulupınar, Ak Parti İl Başkanı Hamdi Uçar'ın da katıldığı toplantıda Çelik şunları söyledi: "Bartın ve Karabük sizden ayrıldı. Onlar bağımsızlıklarını alıncaya kadar bir hayli gayret gösterdiler. Tekrar aynı çatı altına gelmek isteyeceklerinden emin değilim. Kesinlikle gelmezler. Ama burada bir alternatif kalıyor. Başbakan'ın tavsiyesine herkes kulak verecek. Maalesef bu şehirde doğurganlık sayısı da fazla değil. 600 bin civarında nüfusunuz var. Ciddi bir hamleyle bu sonuca ulaşabilirsiniz. Aslında 5 çocuk fena değildir"

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