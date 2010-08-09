-BARTIN VE ANKARA'DA ''TEFECİ'' OPERASYONU BARTIN (A.A) - 09.08.2010 - Bartın ve Ankara'da ''tefecilik'' yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Bartın merkez ile Amasra ve Ulus ilçelerinin yanı sıra Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Suç örgütü kurmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında tefecilik yapmak, çek senet tahsilatı, tehdit, nitelikli yağma ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara karıştığı iddiasıyla M.U, N.A, D.U, R.D, Ç.A, E.U. ve İ.D. yakalandı. Zanlıların ev, iş yeri, oto ve üzerlerindeki aramalarda çok sayıda senet, çek, tapu asılları ve fotokopileri, alacak verecek ilişkilerinin ve hesapların tutulduğu ajandalar, pos cihazları, başka şahıslara ait çok sayıda kredi kartı, bilgisayarlar, şantaj amaçlı kullanılabilen gizli kamera ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.