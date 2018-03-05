Bartın Irmağı 5 metre yükseldi, yollar su altında kaldı (2)

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DERECİK MUHTARI: 300 KİŞİNİN MAHSUR KALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL Derecik Mahallesi Muhtarı Necmi Alkız, köylere ulaşımın alternatif yollardan sağlandığını ve mahsur kalan olmadığını söyledi

05 Mart 2018 17:15

DERECİK MUHTARI: 300 KİŞİNİN MAHSUR KALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL
Derecik Mahallesi Muhtarı Necmi Alkız, köylere ulaşımın alternatif yollardan sağlandığını ve mahsur kalan olmadığını söyledi. İl Özel İdaresi\'nin yeni yol yapımı için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten muhtar Alkız, \"300 kişinin mahsur kalma durumu söz konusu değil. Şu anda, köyümüzde İl Özel İdare, DSİ, AFAD ekipleri bulunuyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ulaşımı alternatif yoldan sağlıyoruz. Yeni yol yapımına da Özel İdare başladı\" dedi.

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