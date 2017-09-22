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Bartın Emniyet Müdürü: Kaçakların yeni rotası Batı Karadeniz

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Emniyet Müdürü Ogün Vural, "Ege ve Akdeniz’de oluşan baskı sonucu kaçak göçmenlerin rotası maalesef Batı Karadeniz oldu: Ama alınan tedbirlerle kaçakların bu bölgeden geçişini engelledik" dedi

22 Eylül 2017 18:59

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Emniyet Müdürü Ogün Vural, \"Ege ve Akdeniz’de oluşan baskı sonucu kaçak göçmenlerin rotası maalesef Batı Karadeniz oldu: Ama alınan tedbirlerle kaçakların bu bölgeden geçişini engelledik\" dedi.
Bartın\'da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Vural, Emniyet Müdürlüğü Polisevi\'nde basın mensuplarıyle bir araya gelerek açıklama yaptı. Vural, Ege ve Akdeniz\'deki yoğun denetimler nedeniyle kaçak göçmenlerin rotasının son dönemde Batı Karadeniz olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
\"Göreve başlayalı 2 ay oldu. İlk etapta göçmen kaçakçılığı konusunu ele aldık. Çünkü Ege ve Akdeniz’de oluşun baskı sonucu kaçak göçmenlerin rotası maalesef Batı Karadeniz oldu ama alınan tedbirlerle kaçakların bu bölgeden geçişini engelledik. Hem Karaçay hem de Atılım Sanayi Sitesi’nde jandarma ekipleriyle 24 saat esasına göre yaptığımız uygulama, sonuçlarını göstermeye başladı. Son 1 ayda 76 yabancı uyruklu kişi almışız. Tabii bunların göçmen kaçakçılığı ile ilgili bir ilgisi yok ama arkadaşlarımızın duyarlılığıyla bu kişilerin alınması göçmen kaçakların buradan ekmek yiyemeyeceği algısı oluşturmak adına güzel bir çalışmadır. Yine ilçe giriş ve çıkışlarında yaptığımız uygulamalarla da kuş uçurtmuyoruz.\"

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