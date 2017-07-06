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Bartın Devlet Hastanesi'nde 4 yılda bir bebek öldü, 7 bebek sakat kaldı

Aileler, suç duyurusunda bulundu

06 Temmuz 2017 11:59

Bartın Devlet Hastanesi’nde doktor hatası nedeniyle son 4 yılda 1 bebeğin öldüğü, 7 bebeğin de sakat kaldığı öne sürüldü. Temizlik görevlilerinin bile katıldığı doğumları ebelerin yaptırdığını, belgelerde ise doktor yaptırmış gibi gösterildiğini iddia eden aileler, suç duyurusunda bulundu.

 Bartın’da devlet hastanesinde gerçekleşen doğumlara ilişkin korkunç iddia adliyeye taşındı. Doktor hatası nedeniyle 2013-2017 yılları arasında 1 bebeğin öldüğünü, 7’sinin ise sakat kaldığını öne süren aileler, yaşadıklarını Gazete Habertürk’ten Leyla Ünal'a anlattı.

Bartın Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelip 6 ay sonra hayatını kaybeden Hazal bebeğin annesi Songül Ö., yaşadıklarını şöyle anlattı: “2 Ağustos 2014’te hastaneye gittik. Testler yapıldı. Her şeyin normal olduğu söylendi. Normal doğum için bekletildim. Bu nedenle de gerekli hiçbir kontrol yapılmadı. Akşam acil sezaryene alındım. Hazal’ın doğum öncesi bekleme nedeniyle oksijensiz kaldığı için ağır beyin hasarı olduğu ortaya çıktı. Solunum cihazına bağlandı. Dr. A.K. gerekli görmediği için solunum cihazını kapattı. Başka bir hastaneye sevk edildi. Hemen solunum cihazına bağladı. 6 ay sonra hayatını kaybetti.”

14 Ekim 2016’da Bartın Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen ve kol felci olan M.’nin babası Muhammed K. ise şunları söyledi: “Doğumdan 9 gün önce hastaneye gittik. Eşimin sancısı olmamasına rağmen 3 gün doğumhanede tutuldu. Doktor talimatıyla suni sancı verildi. Ebe ve temizlikçiler karnına baskı yaparak zorla doğurtmaya çalıştı. Bebeğimiz yara-bere içinde doğdu. Kilosu farklı yazıldı. Öyle olmadığı halde belgelere doğumu Doktor Ö.V.A.’nın yaptırdığı yazıldı. Oğlum 4 kez ameliyat oldu. Yüzde 60 engelli kaldı.”

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