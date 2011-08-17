Bartholomeos'un macera dolu manastır yolculuğu

T24

'Oraya gidemezsiniz'



Yolu kaybettiler

Diken battı, lastik patladı

'Böyle macera yaşamadım'

Esiroğlu beldesi Galyan Vadisi'ndeki Kuştul (Şimşirli) köyündeki; Trabzon'daki diğer manastırlar gibi bir mağara ve ayazmanın etrafında ve vadinin tabanından dirsek şeklindeki 800 metre yüksekliğinde bir kaya üzerine kurulu olan Kuştul Manastırı.Trabzon Maçka'daki tarihi Sümela Manastırı'nda dün Ortodoks Hristiyanlarca düzenlenen ayini yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos, bugün bu manastıra gitmek için yola çıktı.Yürüdüğü patika bir yolda zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan, eline diken batan, aracının lastiği patlayan, yoluna ağaç çıkan ve 2 saatlik yolu 5 saatte alan Patrik Bartholomeos, bu durumu "Hayatım boyunca böyle macera yaşamadım'' sözleriyle açıkladı.Patrik Bartholomeos iş adamı Efkan Başkan'ın kullandığı ciple, beraberindekiler ve gazeteciler de diğer araçlarla Kuştul Manastırı'nı ziyaret etmek için yola çıktı.Konvoy yaklaşık 1 saat sonra Kuştul Manastırı'nın yer aldığı Şimşirli Köyü yakınına ulaştı. Yağış nedeniyle asfalt olmayan yolun kayganlaşması ve engebeli olması yüzünden araçlarının ilerleyememesi üzerine, aralarında gazetecilerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler geri döndü.Bartholomeos ve diğer kişiler ise araçları ile bir süre daha ilerledikten sonra söz konusu köyün üst kısmına ulaştı. Burada yolun bitmesi üzerine aracından inen Bartholemos ve beraberindekiler, yol tarifi sordukları yaşlı bir kadından ''Yol çok bozuk oraya gidemezsiniz'' yanıtını aldılar.Tarif üzerine patika bir yola giren Bartholomeos ve beraberindekiler manastıra ulaşmaya çalıştı ancak yolun yokuş, kayalık ve kaygan olması yüzünden güçlükle ilerleyen grup sis yüzünden manastıra ulaşamadı.Bu sırada ağaçların ve otların kapatması yüzünden manastıra giden patika yolu kaybederek engebeli arazide başka bir patika yoldan yaya olarak ilerlemeyi sürdüren grup, bir süre sonra manastıra uzak bir noktadaki harabe bir binanın yanına geldi.Tüm çabalara rağmen manastıra ulaşamayan Bartholomeos ve beraberindekiler, bir süre sonra sisin etkisini kaybetmeye başlaması üzerine manastırın karşısında olduklarını fark etti. Bartholomeos ve beraberindeki din adamları yüzlerini manastıra dönüp dualar ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirip dönüşe geçti.Dönüş yolunda eline diken battığı için acı çeken Bartholemos, bindiği aracın lastiği patlaması üzerine koruma polislerince başka araca alındı. Yolda yemek molası veren Bartholomeos, bu kez de kesildiği için yola düşen bir kavak ağacı sorunu yaşadı. Bu nedenle de bir süre ilerleyemeyen Bartholomeos'un konvoyu, kesilen ağacın köylülerin de yardımıyla kaldırılmasının ardından yoluna devam edebildi.Kuştul Manastırı ile ilçe merkezi arasında araç ile 2 saat olan bu mesafede, yolculuğunda yaşadığı sorunlar yüzünden 5 saat yolculuk yapmak zorunda kalan Bartholomeos, gazetecilerin zorlu yolculuğuna ilişkin sorusu üzerine ''Hayatım boyunca böyle macera yaşamadım'' dedi.Bartholomeos, yolculuk sonrası manastırı uzaktan görme fırsatı bulduğuna işaret ederek ''Seve seve yaptık bu yürüyüşü, memnun oldum, değdi. Manastırı yakından görmek için seneye yeniden geleceğim'' şeklinde konuştu.