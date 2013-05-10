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'Bartholomeos'a suikast' iddiasından 1 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a suikast düzenleneceği iddiasıyla soruşturma başlattı

10 Mayıs 2013 13:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a İstanbul'un Fethi'nin 560. yıldönümünde suikast düzenleneceği iddiası üzerine soruşturma başlattı. 1 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

Soruşturma, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir ihbar mektubu üzerine başlatıldı.

Mektuba göre, Serdar A. ile kimliği tespit edilemeyen iki kişi, 29 Mayıs tarihinde yani İstanbul'un Fethi'nin 560. yıldönümünde, patrik Bartholomeos’a suikast girişiminde bulunacaktı.

İhbar mektubunda, şüphelilerin, İstanbul’a giderek keşif çalışmaları yaptıkları da öne sürüldü.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin 29 Mayıs öncesinde İstanbul’a gittikleri tespit edilince Kayseri savcılığı harekete geçti.

Soruşturma kapsamında Serdar A. gözaltına alındı.

Serdar A. ifadesinde suçlamaları reddetti, ''İstanbul’a, oradaki akrabalarının yanında çalışmak için gittiğini söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeus’un nerede oturduğunu ve görevinin ne olduğunu bilmediğini, kendisini basından gördüğü kadarıyla tanıdığını, Bartholomeos’u öldürmek gibi bir niyeti ve planının olmadığını söyledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra, ‘Bartholomeos’a suikast’ iddiasıyla açılan soruşturma dosyasını ‘yetkisizlik’ kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, emniyete talimat vererek, Serdar A. hakkında bir rapor hazırlanmasını istedi.

Hazırlanan istihbarat raporu bir başka Serdar A. ile ilgili bir başka ihbar mektubunu daha ortaya çıkardı.

Rapora göre, 2008 yılında İstanbul emniyetine de bir ihbar mektubu gönderilmiş, mektupta yine Serdar A.'nın Bartholomeos’a suikast düzenleyeceği iddia edilmiş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar mektuplarıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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