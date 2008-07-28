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Dünya

Bartholomeos Rusya'yı kızdırdı

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna’da bulunan Ortodoks Kiliseleri’ne birlik çağrısı yapması, böyle bir birleşme durumunda nüfuzunu kaybetmekten korkan Moskova’nın tepkisini

28 Temmuz 2008 03:00

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna’da bulunan Ortodoks Kiliseleri’ne birlik çağrısı
yapması, Moskova’nın tepkisini çekti.

Hıristiyanlığın kabulünün 1020'nci yılı kutlamaları için Kiev’de bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna’daki Ortodoks kiliselerine birlik çağrısı yaptı. Kiliselerin birleşip,
Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı hale gelmesinden endişe duyan Moskova ise tepkili.

Ukrayna’da Ortodoks kiliseleri üçe bölünmüş durumda. Bir grup Moskova Patrikhanesi’ne bağlı. Moskova’ya bağlılığa itiraz eden bir diğer grup ise, Kiev Patrikhanesi adıyla ayrı bir
yapılanma içinde. Küçük bir grup da tümden bağımsız.

Rusya, bu üç kilise arasında birlik sağlanırsa, Ortodoks Kilisesi’nin kendi yörüngesinden
çıkmasından endişe ediyor. Zira bu durum, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin doğrudan Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı müstakil bir yapı kazanması anlamına gelecek.

Bartholomeos’un birleşme çağrısı da işte bu nedenle Moskova’da rahatsızlık yarattı. Rusya
Başbakanı Vladimir Putin’in de, aynı gerekçeyle Başbakan Erdoğan’ı arayarak, Patrik
Bartholomeos’u Kiev’e gitmekten vazgeçirmesini istediği iddia edilmişti.

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