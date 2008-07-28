Bartholomeos Rusya'yı kızdırdı

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna’da bulunan Ortodoks Kiliseleri’ne birlik çağrısı

yapması, Moskova’nın tepkisini çekti.



Hıristiyanlığın kabulünün 1020'nci yılı kutlamaları için Kiev’de bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna’daki Ortodoks kiliselerine birlik çağrısı yaptı. Kiliselerin birleşip,

Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı hale gelmesinden endişe duyan Moskova ise tepkili.



Ukrayna’da Ortodoks kiliseleri üçe bölünmüş durumda. Bir grup Moskova Patrikhanesi’ne bağlı. Moskova’ya bağlılığa itiraz eden bir diğer grup ise, Kiev Patrikhanesi adıyla ayrı bir

yapılanma içinde. Küçük bir grup da tümden bağımsız.



Rusya, bu üç kilise arasında birlik sağlanırsa, Ortodoks Kilisesi’nin kendi yörüngesinden

çıkmasından endişe ediyor. Zira bu durum, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin doğrudan Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı müstakil bir yapı kazanması anlamına gelecek.



Bartholomeos’un birleşme çağrısı da işte bu nedenle Moskova’da rahatsızlık yarattı. Rusya

Başbakanı Vladimir Putin’in de, aynı gerekçeyle Başbakan Erdoğan’ı arayarak, Patrik

Bartholomeos’u Kiev’e gitmekten vazgeçirmesini istediği iddia edilmişti.