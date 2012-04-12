T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bartholomeos: Liberalleşme için Gülen’le çalışıyoruz

ABD’de yayımlanan Chicago Tribune gazetesine konuşan Bartholomeos, liberalleşme için Fettullah Gülen’le beraber çalıştıklarını dile getirdi.

12 Nisan 2012 08:35

ABD’de yayımlanan Chicago Tribune gazetesine konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye’de son yıllarda Hıristiyanlar adına sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.


Milliyet'in haberine göre, Bartholomeos ekonomik, demokratik liberalleşme için Fettullah Gülen’le beraber çalıştıklarını dile getirdi. Gülen ile diyalog içerisinde bulunduklarını söyleyen Bartholomeos, “O köprüler inşa ediyor ve din köprüler inşa etmelidir. Bu yüzden diyaloğa ihtiyacımız var. İnsanları bölen dini fanatiklere değil” diye konuştu.


Fener Rum Patriği, “Recep Tayyip Erdoğan sizi endişelendiriyor mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Bunlar siyasi sorular fakat değişiklikler son derece pozitif. Yıllar önce, bu değişiklikleri hayal bile edemezdiniz. İnanamazdınız. Başbakan, Hıristiyanlar ve Yahudilerin el konulan varlıklarını iade etme sözü verdi. Uzun yıllardır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmaya söz verdi. Tabii ki bazı alanlarda endişelerimiz ve yasal sorular var. Fakat Ortodoks-İslam diyaloğu son derece pozitif. Hayal ettiğimden daha pozitif.”

 

 

ETİKETLER

ABDRumİslamTürkiyeOrtodoksHeybeliadaBartholomeosRuhban OkuluRecep Tayyip ErdoğanFener Rum Patriği Bartholomeos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24