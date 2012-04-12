Bartholomeos: Liberalleşme için Gülen’le çalışıyoruz

ABD’de yayımlanan Chicago Tribune gazetesine konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye’de son yıllarda Hıristiyanlar adına sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.



Milliyet'in haberine göre, Bartholomeos ekonomik, demokratik liberalleşme için Fettullah Gülen’le beraber çalıştıklarını dile getirdi. Gülen ile diyalog içerisinde bulunduklarını söyleyen Bartholomeos, “O köprüler inşa ediyor ve din köprüler inşa etmelidir. Bu yüzden diyaloğa ihtiyacımız var. İnsanları bölen dini fanatiklere değil” diye konuştu.



Fener Rum Patriği, “Recep Tayyip Erdoğan sizi endişelendiriyor mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Bunlar siyasi sorular fakat değişiklikler son derece pozitif. Yıllar önce, bu değişiklikleri hayal bile edemezdiniz. İnanamazdınız. Başbakan, Hıristiyanlar ve Yahudilerin el konulan varlıklarını iade etme sözü verdi. Uzun yıllardır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmaya söz verdi. Tabii ki bazı alanlarda endişelerimiz ve yasal sorular var. Fakat Ortodoks-İslam diyaloğu son derece pozitif. Hayal ettiğimden daha pozitif.”