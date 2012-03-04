Bartholomeos: Başbakan için dua ediyoruz

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'daki Hristiyan cemaat liderlerine ziyarette bulundu. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Davutoğlu’na ‘Başbakan Erdoğan için her gün dua ettiklerini’ söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir ilke imza atarak İstanbul'da Hristiyan cemaat liderleriyle görüştü.

Görüşme kapsamında ziyarete gittiği Fener Rum Patriği Bartholomeos, Davutoğlu’na "Başbakanın sağlığı için her gün dua ettiklerini" söyledi.

Paktrikhanedeki görüşmede Davutoğlu Türkiye'nin tarihsel sorumluluğu gereği bütün dini toplulukların barış içinde yaşamasına büyük önem verdiğini dilegetirdi.

Bakan Davutoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyeleyen Bartholomeos ise sözü Başbakan Erdoğan’a getirerek şunları söyledi:

"Sayın Başbakan bizlere selam göndermiş. Ben de Sayın Başbakan'a buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Sağlığına kavuşmasına çok sevindik. Çünkü sağlığı sadece bizler için değil bütün dünya barışı için çok önemli. Sayın Başbakan çok önemli bir şahsiyettir. Sağlığının son derece iyi olmasını temenni ederim" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, İstanbul'daki Hıristiyan cemaat liderlerini ziyaret kapsamında sırasıyla, Deyrülzafaran Manastırı Metropoliti Saiba Özmen, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Patriği Genel Vekili Arem Ateşyan, Türk Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin ve Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Yusuf Sağ ile görüştü.