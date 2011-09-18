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Dünya

Bartels komite başkanı BRÜKSEL (A.A)

18 Eylül 2011 00:43

-Bartels komite başkanı BRÜKSEL (A.A) - 17.09.2011 - NATO'nun en yüksek askeri karar organı olan ve üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından oluşan Askeri Komite'nin başkanlığına Danimarka Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knud Bartels seçildi. Bartels, 3 yıl sürdüreceği NATO Askeri Komitesi başkanlığı görevini, İtalyan Oramiral Giampaolo Di Paola'dan Temmuz 2012'de devralacak. NATO'da Avrupa Kuvvetleri Komutanı (SACEUR) geleneksel olarak Amerikalılardan seçilirken, Askeri Komite başkanının ise Avrupalı veya Kanadalı olmasına özen gösteriliyor. Bartels, NATO tarihinde bu göreve seçilen ilk Danimarkalı olurken bugüne dek Askeri Komite başkanlıklarına Almanya'dan 5, İngiltere'den 3, Kanada, Norveç ve İtalya'dan 2'şer, Belçika ve Hollanda'dan 1'er genelkurmay başkanı getirildi.

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