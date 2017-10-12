T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barselona’da sandalye savaşı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Barselona’da Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen göstericilerle başka bir grup arasında sandalye savaşı çıktı

12 Ekim 2017 20:14

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Barselona’da Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen göstericilerle başka bir grup arasında sandalye savaşı çıktı.
Yerel polisin müdahale ederek ayırdığı gruplar birbirlerine sandalyeler fırlattı. Bağımsızlık hareketine karşı olan İspanya milliyetçisi 200 kişilik bir grupla Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen grup arasında tartışma şehrin güvenlik güçleri ve yerel polisin müdahalesiyle sonlandı. Kavganın İspanya milliyetçisi grubun bir Katalan bayrağı yakmasıyla başladığı belirtiliyor.

Görüntü dökümü

- Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen göstericilerle başka bir grup arasında sandalye savaşı çıktı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHABarselonada KatalonyaBölgesininYerelBağımsızlıkKatalonyaKavganınKatalanGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24