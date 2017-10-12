Barselona’da sandalye savaşı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Barselona’da Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen göstericilerle başka bir grup arasında sandalye savaşı çıktı.

Yerel polisin müdahale ederek ayırdığı gruplar birbirlerine sandalyeler fırlattı. Bağımsızlık hareketine karşı olan İspanya milliyetçisi 200 kişilik bir grupla Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen grup arasında tartışma şehrin güvenlik güçleri ve yerel polisin müdahalesiyle sonlandı. Kavganın İspanya milliyetçisi grubun bir Katalan bayrağı yakmasıyla başladığı belirtiliyor.

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- Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen göstericilerle başka bir grup arasında sandalye savaşı çıktı