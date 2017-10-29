Barselona’da bağımsızlık karşıtı dev yürüyüş

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ekim (DHA) –

İspanya’da Madrid hükümetinin Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya almasının iki gün ardından onbinlerce bağımsızlık karşıtı gösterici İspanya bayraklarıyla birlik için yürüyor.

Bazı göstericiler ise Katalonya, İspanya ve Avrupa Birliği bayraklarını birlikte taşıyor. Gösterinin sloganı “Hepimiz Katalonya’yız. Birlikte yaşamak için sağduyu!” olarak duyuruldu. Yerel saatle 12:00’de başlayan yürüyüşe İspanya hükümetinin ve birlik yanlısı milletvekilleri de yer alıyor.