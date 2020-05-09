Barselona'da Koronavirüs kısıtlamalarına uymayan "IŞİD şüphelisi" yakanlandı

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İspanya polisi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (FBI) ve Fas istihbaratı ile iş birliği yaparak "Barselona'da saldıracak yerler arayan fazlasıyla radikalize olmuş bir IŞİD takipçisini" yakaladığını duyurdu.

Guardia Civil, Fas vatandaşı olan adamın bir "gözlem operasyonu"ndan sonra gözaltına alındığını bildirdi.

Polis gücü tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan adamın 4 yıldır IŞİD'le bağlantıları olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre adam uzun süre dikkat çekmemeye çalışırken, dedektifler Koronavirüs salgınıyla birlikte olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından IŞİD takipçisi olduğundan şüphelenilen kişinin davranışlarında "endişe verici değişimler" meydana geldiğini belirtti. IŞİD, salgın sırasında Batılı ülkelere saldırıda bulunulması çağrısında bulunmuştu.

The Guardian'ın aktardığına göre yapılan gözlem operasyonlarında adamın sıklıkla kısıtlama kurallarına uymadığı ve Barselona'nın çeşitli bölgelerinde gezindiği görüldü. Yetkililer, adamın saldırı düzenleyecek noktalar belirlemeye çalışıyor olabileceğini ifade etti.