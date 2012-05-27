Barry lakaplı Barack Obama'nın çete yılları kitap oldu

ABD’de gelecek hafta piyasaya çıkacak bir kitap, Başkan Barack Obama’nın lise yıllarında çevresinde esrar alışkanlığıyla nam saldığını anlatıyor

Milliyet'in haberine göre, Hawaii’de çılgın bir gençlik yaşayan “Barry” lakaplı Barack Obama nasıl ABD Başkanı oldu? Amerikalı gazeteci yazar David Maraniss’in önümüzdeki hafta yayımlanacak “Barack Obama: Bir adamın yaratılışı” adlı kitabında Obama’nın ilk gençliğinden bugüne uzanan hayatını hiç bilinmeyen detayları ile kaleme aldı. Obama daha önce okul yıllarında marihuana kullandığını kabul etse de kitap ile bu alışkanlığının detayları ortaya çıktı.

İşte, kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri arifesinde yayınlanan kitaptan çok konuşulacak ayrıntılar:

- Barack Obama’ya ortaokul ve lise yıllarında arkadaşları Barry diye hitap ediyor, o da imzalarında bu adı kullanıyordu.

- Honolulu’da gittiği Punahou Okulu’nda bir grup erkek arkadaşı ile kendilerine Choom Çetesi adını vermişlerdi. (“Choom” argoda “marihuana içmek” anlamında kullanılan bir yüklem.)

- Barry, Choom Çetesi üyesi olarak birkaç marihuana içme trendinin de isim babalığını yaptı. Bunlardan ilki de kısaca “TA” denilen “total absorption” yani “tamamen içine çekme”. Barry, marihuanayı tamamen ciğerlerine çekerek içiyor ve hatta grup içerisinde bu şekilde içmeyenlere ceza veriliyordu. “TA” dışında Barry’nin bir de “çatı vuruşu” ünlüydü.



Çete üyeleri marihuana içmek için arabaya giriyorlar, tüm camları kapatarak dışarı duman çıkmasına izin vermiyorlar ve marihuanaları bittikten sonra da arabanın içinde kalan dumanı içlerine çekiyorlardı.

- Barry’nin en yakın arkadaşlarından, yıllığında da özel olarak teşekkür ettiği Ray, yıllar sonra gay sevgilisi tarafından topuzlu çekiçle öldürülmüştü.

- Çete üyeleri en çok Aerosmith, Blue Oyster Cult ve Stevie Wonder dinliyorlar, bira olarak da Heineken, Becks ve St. Pauli Girl tercih ediyorlardı.

- Grupta demokrasi vardı. İçlerinden biri bir fikre katılmadığında eliyle “veto” anlamına gelen “V” işareti yapar ve fikir yeniden gözden geçirilirdi.

'Evlenince bırakırım’

- Barry daha sonra eğitimine Los Angeles’taki Occidental College’da devam ediyor. Burada da garip şapkaları ve sigara tiryakiliği ile ün yapıyor. O dönemki arkadaşlarından biri onun sigara düşkünlüğü hakkında aralarında geçen bir sohbeti şöyle aktarıyor: “Bana sigarayı bırakırsa kilo alacağını bu nedenle evlenince bırakmayı düşündüğünü söylerdi.”

- Kitapta, Obama’nın ‘ilk ciddi birlikteliği’ diye nitelenen eski kız arkadaşı Genevieve Cook’un günlüğünden de bölümler var. Cook günlüğünde Obama’dan dinlediği hayalindeki kadını betimliyor ve kendisinin o kadın olmadığını düşünüyor. Cook’a göre Obama’nın hayalindeki kadın, “çok güçlü, dik duran, savaşçı, güler yüzlü, deneyimli siyahi bir kadındı.”