T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barroso'dan Yunanistan'a çağrı BERLİN (A.A)

12 Eylül 2011 19:07

-Barroso'dan Yunanistan'a çağrı BERLİN (A.A) - 12.09.2011 - AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan'a taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Barroso, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yardım sadece, kendi evinde düzeni sağlamak için tüm çabayı harcayanlar için sürdürülebilir" diye konuştu. Merkel ile avro bölgesindeki durum hakkında ayrıntılı bir şekilde görüştüğünü ifade eden Barroso, avronun Almanya ve tüm AB için çok önemli olduğunu, Almanların avrodan kazancının, avroyu koruma şemsiyesine verdiklerinden çok daha fazla olduğunu söyledi. Kriz durumlarında Avrupa'nın birliğine çok daha fazla ihtiyaç duyduklarını kaydeden Barroso, Avrupa'nın entegrasyonunun derinleştirilmesiyle gelecekte borç krizlerinin önlenebileceğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24