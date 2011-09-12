-Barroso'dan Yunanistan'a çağrı BERLİN (A.A) - 12.09.2011 - AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan'a taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Barroso, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yardım sadece, kendi evinde düzeni sağlamak için tüm çabayı harcayanlar için sürdürülebilir" diye konuştu. Merkel ile avro bölgesindeki durum hakkında ayrıntılı bir şekilde görüştüğünü ifade eden Barroso, avronun Almanya ve tüm AB için çok önemli olduğunu, Almanların avrodan kazancının, avroyu koruma şemsiyesine verdiklerinden çok daha fazla olduğunu söyledi. Kriz durumlarında Avrupa'nın birliğine çok daha fazla ihtiyaç duyduklarını kaydeden Barroso, Avrupa'nın entegrasyonunun derinleştirilmesiyle gelecekte borç krizlerinin önlenebileceğini belirtti.