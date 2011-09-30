-Barroso'dan işbirliği uyarısı BERLİN (A.A) - 30.09.2011 - Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avro Bölgesi'ne üye ülkelere, borç krizi tartışmalarına ilişkin, bölgeye üye olmayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile daha fazla işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Barroso, Almanya'da yayımlanan Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'ne üye 17 ülkenin daha fazla yakınlaşması ve daha koordineli çalışması gerektiğini vurgulayarak, ancak bunu, 27 üyeden oluşan ortak pazardan bağımsız yapamayacakları uyarısında bulundu. İki grup arasında derin bir hendek oluşmasını engellemeye çalıştıklarına dikkati çeken Barroso, aksi halde Avro'nun önemli bir dayanağını yitirebileceğine vurgu yaptı. Barroso, Fransa ve Almanya'nın yalnızca Avro Bölgesi temelinde yeni bir yönetim organı kurma fikrine de karşı çıkarak, Avro Bölgesi'ndeki 17 ülkenin merkez ekonomi politikaları ile yönetilemeyeceğini söyledi. 330 milyon nüfusu ile Avro bölgesi ekonomilerinin, hükümet başkanlarının yılda iki kez yapacağı yıllık toplantılarla yönetilemeyeceğini belirten Barroso, bunu aldatmaca olarak tanımladı ve daha güçlü AB kurumları istedi. Fransa ve Almanya, bölgenin kaynaşmasını güçlendirmek için yılda iki kez toplanacak bir ekonomi hükümeti oluşturulmasını teklif etmişti.