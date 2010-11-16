-BARROSO'DAN HRISTOFYAS'A "CESARET" TELEFONU LEFKOŞA (A.A) - 16.11.2010 - Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun, New York'da perşembe günü Kıbrıs konusundan yapılacak üçlü görüşme öncesi, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ı telefonla aradığı belirtildi. Rum Fileleftheros gazetesi, Barroso'nun üçlü görüşme kapsamında, ''cesaretlendirmek'' amacıyla Hristofyas'la telefon görüşmesi yaptığını yazdı. Barroso'nun Hristofyas'ı telefonla aramasını ''müdahale'' olarak niteleyen Rum basını, ''bu müdahalelerin devamının gelmesinin beklendiği, bu bağlamda İngiltere Başbakanı David Cameron'un da Hristofyas'ı telefonla arama niyetini bildirdiğini'' duyurdu. -HRİSTOFYAS'A UYARILAR DEVAM EDİYOR- Bu arada, Hristofyas, dün danışmanlarıyla birlikte başkanlık sarayında yaptığı uzun bir toplantıda, üçlü görüşmede gündeme gelecek tüm konuları ele aldı. Rum siyasilerin Hristofyas'a yönelik uyarı ve tepkileri ise sürüyor. Sosyalist EDEK partisi Başkanı Yannakis Omiru ve Onursal Başkanı Vasos Lisaridis, yaptıkları açıklamalarda, ''üçlü görüşmenin içerdiği tehlikelere'' dikkat çektiler. Omiru ve Lisaridis, ''üçlü görüşmede hakemlik, takvimler, Genel Sekreter'in rolünün yükseltilmesi ve Kıbrıs sorununun tüm başlıkları görüşülmeden, uluslararası bir konferansın empoze edilmemesi umudunu'' dile getirdiler. EURO.KO partisi Başkanı Dimitris Silluris de Hristofyas'a, ''üçlü görüşmede herhangi bir ara anlaşmayı ya da müzakerelerde uzlaşıya varılan noktaların herhangi bir şekilde kayda geçirilmesini kabul etmemesi'' çağrısı yaptı.