-Barroso'dan "fırsatı şimdi değerlendirin" çağrısı BRÜKSEL (A.A) - 28.10.2011 - AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Kıbrıs'taki liderlerden BM Genel Sekreteri Ban-Ki-mun'un da katılımıyla New York'ta gerçekleştirecekleri üçlü zirvede kapsamlı çözüme giden yolu açmalarını istedi. Barroso, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilecek üçlü zirveyle ilgili yazılı açıklamasında, üç yılı aşkın süredir süren çözüm müzakerelerinde artık sıranın uzlaşma sağlanamayan temel konulara geldiğini belirterek, ''AB Komisyonu New York'taki üçlü zirvenin somut sonuçlar doğurarak sürecin son aşamasına geçilmesini beklemektedir'' dedi. Adanın birleştirilmesinin AB ve tüm Kıbrıs halklarının çıkarına olduğunu vurgulayan Barroso, ''Süreci çok yakından izliyorum. Her iki lidere kapsamlı çözüm fırsatını şimdi değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum. Her iki lider ve BM, bu tarihi çabalarında AB Komisyonu'nun tam desteğine güvenebilir'' ifadesini kullandı.