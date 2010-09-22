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Dünya

Barroso, Türkiye'nin önündeki engeli açıkladı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, kültür farkının Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine engel olduğunu söyledi.

22 Eylül 2010 03:00

T24- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, kültür farkının Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine engel olduğunu söyledi.


Columbia Üniversitesi'nde konuşan Barroso, Türkiye'nin üyeliği hakkında Avrupa Birliği ülkelerinin aklında soru işaretleri olduğuna dikkat çekti.


Bu durumu "büyük bir sorun" olarak nitelendiren Barroso, kültür farklılığı ve Avrupa kamuoyunda Türkiye'ye karşı sert tutumun Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliği önünde engel olduğunu vurguladı.


Barroso, Türkiye'deki kamuoyunda da Avrupa Birliği'ne yönelik değişen havanın bunda etkisi olduğunu kaydetti.


Avrupa Komisyonu Başkanı, konuyu üye ülkelerle şu sıralar tartıştıklarını da kaydetti.


Türkiye de kriterleri taşımıyor

Barroso, bununla birlikte Türkiye'nin üyelik için bütün kriterleri karşılamadığını ve bunun da öncelikli konu olduğunu belirtti.

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