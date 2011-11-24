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Dünya

Barroso: Harekete geçmezsek AB dağılacak

AB Komisyonu Başkanı Barroso, Avrupa Birliği'nin yayılan borç krizine uygun cevap verememesi halinde dağılabileceği uyarısında bulundu.

24 Kasım 2011 02:00

T24 - AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa Birliği'nin yayılan borç krizine uygun cevap verememesi halinde dağılabileceği uyarısında bulundu.


AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa'da ekonomi yönetiminin tartışıldığı bir konferansa gönderdiği video mesajında, ''Harekete geçmemenin bedeli parçalanma ve nihayetinde dağılmadır'' dedi.


AB'nin borç kriziyle mücadele yönteminde bugüne dek uzlaşamaması nedeniyle hayli yüksek maliyetle karşılaştığını kaydeden Barroso, daha yapılacak çok iş olduğunu ifade etti.


Barroso, Avrupa'daki acil durumla başa çıkabilmek ve daha güçlü Euro Bölgesi'nin temellerini atmak için ''hem itfaiyecilere hem de mimarlara ihtiyaç duyduklarını'' dile getirdi.


AB Komisyonu'nun dün ''borç krizine en iyi çözüm yöntemi'' olarak Euro Bölgesi'nin ortak tahvil (eurobond) çıkarması önerisi Almanya'nın tepkisini çekmişti.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Berlin'de yaptığı açıklamada, borç krizinin etkisini sürdürdüğü bir dönemde ortak tahvil tartışmasını ''son derece endişe verici ve uygunsuz bulduğunu'' söylemişti.


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