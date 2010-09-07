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Dünya

BARROSO: AŞTİYANİ'NİN TAŞLANMASI BARBARCA PARİS (A.A)

07 Eylül 2010 16:25

-BARROSO: AŞTİYANİ'NİN TAŞLANMASI BARBARCA PARİS (A.A) - 07.09.2010 - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, İran'da Sakine Aştiyani'nin recm cezasına çarptırılmasını ''barbarca'' olarak niteledi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Barroso, Aştiyani'nin taşlanarak öldürülmesi kararından ''derin bir şekilde sarsıldığını'' belirtti ve ''Bu, kelimelerin de ötesinde barbarca'' diye konuştu. Avrupa Parlamentosu genel kurulunun, çarşamba günü Sakine Aştiyani lehine bir oylama yapması bekleniyor. İki çocuk annesi Sakine Muhammedi-Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.

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