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Ekonomi

Barroso: "AB'de resesyon beklemiyoruz" CANBERRA (A.A)

05 Eylül 2011 14:06

-Barroso: "AB'de resesyon beklemiyoruz" CANBERRA (A.A) - 05.09.2011 - Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, ''Avrupa Birliğinin (AB) resesyona girmesini beklemediklerini ve bölgenin borç sorunlarının üstesinden gelebilmek için herşeyi yaptıklarını'' söyledi. Avustralya'da Başbakan Julia Gillard ve bakanlarla yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Barroso, AB'nin ve avronun güçlü ve esnek olduğunu, bölgenin büyümesini sürdüreceğini belirtti. Barroso, ''AB'nin resesyona girmesini beklemiyoruz. Avrupa Komisyonu'nun son tahminleri makul seviyede büyüme olacağını gösteriyor. AB ve avro, güçlü ve esnek. Rekabet edebilirliğimizin düzeltilmesi için sıkı finansal düzenlemenin yanı sıra Avro Bölgesi'nin idaresinin güçlendirilmesi amacıyla bütçe sorunlarının üstesinden gelebilmek için herşeyi yapıyoruz'' dedi. Barroso, Yunanistan hükümetinin borç sorununu çözme konusunda gösterdiği son çabalara ilişkin şu anda bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.  Gillard ise Avrupalı yetkililerin borç sorununu halletmek için önemli adımlar atmalarından memnun olduklarını belirterek, ''Bu zor kararları biliyor ve anlıyoruz, ancak bu zor kararların finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için gerekli olduğunun farkındayız'' diye konuştu. Avustralya Başbakanı Gillard, Avrupa bankacılık sektöründe finansal işlemler vergisi uygulanmasına ihtiyaç olduğu konusunda Barroso ile ''aynı görüşte'' olmadıklarını kaydetti.  Barroso, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Güney Pasifik devletlerinin yıllık toplantısına katılacak.

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